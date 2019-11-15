В России принят закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
Сегодня, 10:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Госдума в окончательном чтении приняла закон, согласно которому дети имеют приоритетное право зачисления в школу и детский сад, которые уже посещают их братья и сестры.
Это право закреплено в Семейном кодексе России. Новый закон уберет проблему для родителей, которые вынуждены тратить время, чтобы отвезти детей в разные образовательные учреждения.
Ранее подобную проблему уже пытались решить в некоторых регионах на уровне собственного законодательства. Однако в Самарской области, например, на этом фоне возник прецедент. Прокуратура посчитала, что в отсутствие единого федерального требования решение региона установить приоритет для одних детей нарушает права других.
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