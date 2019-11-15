В России принят закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

Это право закреплено в Семейном кодексе России. Новый закон уберет проблему для родителей, которые вынуждены тратить время, чтобы отвезти детей в разные образовательные учреждения.

Ранее подобную проблему уже пытались решить в некоторых регионах на уровне собственного законодательства. Однако в Самарской области, например, на этом фоне возник прецедент. Прокуратура посчитала, что в отсутствие единого федерального требования решение региона установить приоритет для одних детей нарушает права других.