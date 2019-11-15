В Севастополе самые дешевые пакеты мобильной связи

News.ru пишет, что к концу третьего квартала этого года увеличение составило десять процентов, что больше чем в начале года, заметили семьдесят четыре опрошенных абонента. Вместе с тем, по заявлениям мобильных операторов, они не рассчитывают в ближайшем будущем повышать сотовые тарифы на связь и Интернет.

Самая большая абонентская плата за пакет услуг в Магаданской области (около пятисот девяносто трех рублей), Якутии (пятьсот тридцать семь рублей) и Еврейской автономной области (пятьсот семь рублей). Затем идет Карачаево-Черкесия (пятьсот рублей) и Московская область (четыреста восемьдесят пять рублей).

Кроме того, самая минимальная цена зафиксирована в Севастополе (примерно двести шесть рублей). Немногим больше в Смоленской области (двести тридцать рублей), Кемеровской области (двести тридцать семь рублей), Республике Марий Эл (двести тридцать девять рублей) и Бурятии (двести сорок рублей).