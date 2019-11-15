В Севастополе самые дешевые пакеты мобильной связи

По состоянию на текущую неделю эксперты прогнозируют рост цен на услуги сотовой связи с 2020 года. При этом, аналитики по-разному отнеслись к возможному размеру увеличения стоимости.
News.ru пишет, что к концу третьего квартала этого года увеличение составило десять процентов, что больше чем в начале года, заметили семьдесят четыре опрошенных абонента. Вместе с тем, по заявлениям мобильных операторов, они не рассчитывают в ближайшем будущем повышать сотовые тарифы на связь и Интернет.
Самая большая абонентская плата за пакет услуг в Магаданской области (около пятисот девяносто трех рублей), Якутии (пятьсот тридцать семь рублей) и Еврейской автономной области (пятьсот семь рублей). Затем идет Карачаево-Черкесия (пятьсот рублей) и Московская область (четыреста восемьдесят пять рублей).
Кроме того, самая минимальная цена зафиксирована в Севастополе (примерно двести шесть рублей). Немногим больше в Смоленской области (двести тридцать рублей), Кемеровской области (двести тридцать семь рублей), Республике Марий Эл (двести тридцать девять рублей) и Бурятии (двести сорок рублей).
Отмечается, что по словам гендиректора аналитической компании Telecom Daily Дениса Кускова, увеличение цен на услуги мобильной связи за последний год обусловлено реализацией операторами положений нового законодательства и использованием внушительных объемов услуг абонентами.