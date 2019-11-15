В Свердловской области 2234 дела по обороту наркотиков направлены в суд
Сегодня, 19:13ОбществоФото: глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
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В Свердловской области стартовал второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». С начала 2019 года в суды направлены 2234 уголовных дела по незаконному обороту наркотиков. Об этом рассказал начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.
В 2019 году правоохранители изъяли 97,4 килограмма наркотиков, было выявлено 56 преступлений организованными группами, к уголовной ответственности привлечен 81 человек, задержаны курьеры нескольких интернет-магазинов, торговавших запрещенными веществами. Кроме того, удалось ликвидировать крупный канал поставки наркотиков из Москвы в Свердловскую область. Также представители МВД выявили 63 наркопритона. К примеру, два жителя Нижнего Тагила были осуждены на четыре года за то, что предоставляли лоджию в квартире дома по улице Циолковского для потребления наркотических средств.
В ГУ МВД по Свердловской области просят сообщать о наркопритонах, фактах распространения и потребления наркотических средств.
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