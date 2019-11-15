В Свердловской области 2234 дела по обороту наркотиков направлены в суд

В 2019 году правоохранители изъяли 97,4 килограмма наркотиков, было выявлено 56 преступлений организованными группами, к уголовной ответственности привлечен 81 человек, задержаны курьеры нескольких интернет-магазинов, торговавших запрещенными веществами. Кроме того, удалось ликвидировать крупный канал поставки наркотиков из Москвы в Свердловскую область. Также представители МВД выявили 63 наркопритона. К примеру, два жителя Нижнего Тагила были осуждены на четыре года за то, что предоставляли лоджию в квартире дома по улице Циолковского для потребления наркотических средств.