Екатеринбургский врач после работы помогает больным COVID-19 в Instagram

Врач-терапевт из Екатеринбурга начал помогать больным коронавирусом в Instagram.

Он работает в одной из больниц Екатеринбурга. По его словам, ему почти каждый день приходится перерабатывать из-за большого наплыва пациентов. Он рассказал порталу Е1, что работает семь дней в неделю, с 6.00 до полуночи. У меня нет нормального режима, у меня нет обеденного перерыва, как у обычных людей, так работают все медики, чего только не было за этот год, и я думаю, что это еще не все, говорит терапевт. Он рассказывает, что сейчас на прием может прийти до 100 пациентов, а раньше их было 20-30. Врач выкладывает в Instagram фотографии с работы, а также рассказывает об опасности COVID-19. У него просят советы люди, которые увидели у него хештеги #коронавирус. Он говорит, что был случаи, когда больная пациентка не могла ни до кого дозвониться, тогда он приехал к ней для осмотра. Я никогда рекомендации вслепую не даю, не назначаю лечение. Советую и консультирую,объясняет медик. Терапевт рассказал, что устает на работе, но все равно старается пару часов в день выделять на помощь людям в Instagram. При этом не все люди понимают, что он оказывает такую помощь после своей рабочей смены. Заранее предупреждаю людей, что я не сразу отвечаю, потому что поток людей большой. Есть пациенты и наглые: говорят, зачем вы говорите, что можете помочь, если не можете сразу ответить?отмечает врач. Напомним, власти Екатеринбурга хотят привлечь к работе с коронавирусом врачей на пенсии, они будут консультировать пациентов по телефону. В Екатеринбурге для помощи больным COVID-19 привлекут врачей-пенсионеров

