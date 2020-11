На Урале пенсионерка перевела 1,8 миллиона рублей на «семейный» счет

Очередная пожилая жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных мошенников, на нее оформили кредит на 1,8 миллиона рублей, сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на нее пытаются оформить кредит. Для того, чтобы этого не произошло, «сотрудник» предложил ей выполнить отмену операции. Затем женщину перевели на другого человека, который подключил её к автоматической системе. После этого потерпевшей пришёл секретный код, который она сообщила «роботу». Затем она, зайдя в мобильное приложение банка увидела, что на её имя оформили кредит на сумму 1,8 миллиона рублей. Далее с пенсионеркой снова связались неизвестные и убедили ее скачать на телефон приложение удалённого доступа. Затем ей пришли смс-сообщения о подключении к «семейному» счёту, а потом уведомления о том, что её отключили от него. Все денежные средства со счета пропали, женщина осталась должницей банка. Напомним, в Нижнем Тагиле мошенники по такой же схеме похитили с банковской карты местной жительницы 287 тысяч рублей. Телефонные мошенники лишили тагильчанку почти 300 тысяч рублей

