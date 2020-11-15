На Урале пенсионерка перевела 1,8 миллиона рублей на «семейный» счет

Для того, чтобы этого не произошло, «сотрудник» предложил ей выполнить отмену операции. Затем женщину перевели на другого человека, который подключил её к автоматической системе. После этого потерпевшей пришёл секретный код, который она сообщила «роботу». Затем она, зайдя в мобильное приложение банка увидела, что на её имя оформили кредит на сумму 1,8 миллиона рублей.