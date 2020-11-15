На Урале пенсионерка перевела 1,8 миллиона рублей на «семейный» счет

На Урале пенсионерка перевела 1,8 миллиона рублей на «семейный» счет

Сегодня, 15:18ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Очередная пожилая жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных мошенников, на нее оформили кредит на 1,8 миллиона рублей, сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на нее пытаются оформить кредит.

Для того, чтобы этого не произошло, «сотрудник» предложил ей выполнить отмену операции. Затем женщину перевели на другого человека, который подключил её к автоматической системе. После этого потерпевшей пришёл секретный код, который она сообщила «роботу». Затем она, зайдя в мобильное приложение банка увидела, что на её имя оформили кредит на сумму 1,8 миллиона рублей.

Далее с пенсионеркой снова связались неизвестные и убедили ее скачать на телефон приложение удалённого доступа. Затем ей пришли смс-сообщения о подключении к «семейному» счёту, а потом уведомления о том, что её отключили от него. Все денежные средства со счета пропали, женщина осталась должницей банка.

Напомним, в Нижнем Тагиле мошенники по такой же схеме похитили с банковской карты местной жительницы 287 тысяч рублей.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
кредитпенсионертелефонные мошенникиЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы