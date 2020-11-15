Некоторые знаки зодиака могут получить премию 16 ноября

Стрелец

Неблагоприятный день. Не получится находить общий язык с окружающими. Вам придется обойтись без посторонней помощи. Это скажется на результатах труда и настроении. Занимайтесь только не сложной работой. Не берите на себя ответственности за сложные дела. Сосредоточьтесь на своем внутреннем мире. Хорошее время, чтобы разобраться в себе и сделать выводы. Вечер проведите без шумных компаний. В отношения с вашей второй половинкой может попытаться вмешаться человек из прошлого.