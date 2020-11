ООО «НТЗМК» задолжало 402 тысячи рублей по налогам и сборам, согласно исполнительному производству ФССП.

По данным на 15 ноября 2020 года, у предприятия ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций» долги на сумму почти 402 тысячи рублей. Сумма указана с учетом пеней. Напомним, судебные приставы открыли производство по неоплаченным налогам в отношении НТЗМК 2 ноября. В документе фигурировала сумма в размере 46 миллионов рублей. НТЗМК задолжал 46 миллионов рублей по налогам и сборам

