С начала года в Свердловской области рождаемость снизилась почти на 9%

С начала года в Свердловской области рождаемость снизилась почти на 9%

Сегодня, 19:13ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
На Среднем Урале на 8,9% упала рождаемость. Соответствующие данные предоставил Росстат.

По информации статистов, в этом году, за первые шесть месяцев, в регионе родилось на 2 455 меньше детей, чем за январь - июнь 2019 года.

Отмечается, что данную статистику не следует связывать с коронавирусной эпидемией, так как зачаты эти дети были еще до пандемии. Однако эксперты считают, что показатель продолжит снижение.

Коронакризис снизил доходы граждан, возросло число безработных. Представители женской части населения предпочитают реже задумываться о потомстве в такой сложный период. Сильно рождаемость не упадет, но и высокого прироста не будет, рассказала TagilCity.ru специалист общественной организации «Дети России» Юлия Климова.

На показатели прироста населения влияет и поток мигрантов. Федеральная служба государственной статистики приводит данные, согласно которым за первое полугодие приток мигрантов составил почти 50 тысяч человек, в то время как за аналогичный период 2019 года эта цифра достигала 134 тысячи. Это связывают с закрытием границ из-за коронавирусных ограничений.

Напомним, TagilCity.ru разбиралась, как влияет на демографию Свердловской области пандемия COVID-19.

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