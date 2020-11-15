С начала года в Свердловской области рождаемость снизилась почти на 9%

На показатели прироста населения влияет и поток мигрантов. Федеральная служба государственной статистики приводит данные, согласно которым за первое полугодие приток мигрантов составил почти 50 тысяч человек, в то время как за аналогичный период 2019 года эта цифра достигала 134 тысячи. Это связывают с закрытием границ из-за коронавирусных ограничений.