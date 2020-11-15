Свердловские школьницы стали чаще рожать

Отмечается, что с начала года число беременных несовершеннолетних увеличилось на 5% по сравнению с тем же периодом за 2019 год.
Эксперты считают, что такой рост связан с ослабевшим контролем со стороны педагогов в период коронакризиса, а также с недостаточным вниманием к детям от родителей.
Напомним, проблемы рождаемости в регионе разбирала редакция TagilCity.ru. Эксперт из союза Российских городов считает, что для избежания демографической ямы в период коронавирусной пандемии правительству РФ необходимо пересмотреть нацпроект «Демография».