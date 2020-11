Свердловские школьницы стали чаще рожать

В Свердловской области стала чаще отмечаться беременность и рождение детей среди школьниц. Данные предоставил Минздрав региона.

Отмечается, что с начала года число беременных несовершеннолетних увеличилось на 5% по сравнению с тем же периодом за 2019 год. Эксперты считают, что такой рост связан с ослабевшим контролем со стороны педагогов в период коронакризиса, а также с недостаточным вниманием к детям от родителей. Напомним, проблемы рождаемости в регионе разбирала редакция TagilCity.ru. Эксперт из союза Российских городов считает, что для избежания демографической ямы в период коронавирусной пандемии правительству РФ необходимо пересмотреть нацпроект «Демография». Смертность и рождаемость: влияет ли COVID-19 на демографию Свердловской области?

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter