Свердловские школьницы стали чаще рожать

Свердловские школьницы стали чаще рожать

Сегодня, 19:13ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области стала чаще отмечаться беременность и рождение детей среди школьниц. Данные предоставил Минздрав региона.

Отмечается, что с начала года число беременных несовершеннолетних увеличилось на 5% по сравнению с тем же периодом за 2019 год.

Эксперты считают, что такой рост связан с ослабевшим контролем со стороны педагогов в период коронакризиса, а также с недостаточным вниманием к детям от родителей.

Напомним, проблемы рождаемости в регионе разбирала редакция TagilCity.ru. Эксперт из союза Российских городов считает, что для избежания демографической ямы в период коронавирусной пандемии правительству РФ необходимо пересмотреть нацпроект «Демография».

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