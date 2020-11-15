Тагильчанка попала в больницу после катания на лошади в конном клубе

Тагильчанка попала в больницу после катания на лошади в конном клубе

Сегодня, 16:16ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Жительница Нижнего Тагила оказалась в больнице после катания на лошади в конном клубе «Сириус».

Тагильчанка 12 ноября упала с лошади при катании, об этом она написала в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Перед поездкой технику безопасности не проходили, инструктор (18-летняя Полина) после падения хотела продолжить тренировку, уверяя, что это все пустяки. До сегодняшнего момента я даже сидеть не могу. Острые боли в копчике. Предварительный диагноз: Ушиб копчика, трещин вроде нет. Перелома тоже нет,пишет девушка.

По словам директора конного клуба «Сириус» Андрея Львова, падение произошло во время тренировки.

Перед каждой тренировкой у нас проходит инструктаж, после чего клиент надевает спецодежду, то есть шлем. Тренировка предусматривает, что падение вполне возможно. Ее хотели продолжить, так как падения происходят часто и бывают несильными,рассказал TagilCity.ru директор клуба.

После травмирования тагильчанка пришла в конюшню, отказавшись от дальнейшей тренировки из-за боли в копчике. Чтобы не тратить время на ожидание скорой помощи, персонал клуба доставил пострадавшую в травмпункт, а автомобиль девушки остался на территории «Сириуса».

Насколько мне известно, там было сделано МРТ, снимки, девушке предложили госпитализацию и ее положили в больницу,пояснил Львов

Пострадавшая находится в травматологическом отделении Тагилстроевской больницы № 4.

Напомним, в мае прошлого года в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело после травмирования ребенка в конном клубе. Тогда 14-летняя девочка пришла с подругой на пробное занятие. Дети оказались без присмотра сотрудников и вывели лошадь на манеж. Животное ударило девочку копытом по лицу. В результате, со слов родственников, она получила множественные переломы, травмы носа и губы.

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