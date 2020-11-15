Тагильчанка попала в больницу после катания на лошади в конном клубе

Напомним, в мае прошлого года в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело после травмирования ребенка в конном клубе. Тогда 14-летняя девочка пришла с подругой на пробное занятие. Дети оказались без присмотра сотрудников и вывели лошадь на манеж. Животное ударило девочку копытом по лицу. В результате, со слов родственников, она получила множественные переломы, травмы носа и губы.