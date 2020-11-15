В Екатеринбурге на Плотинке активисты провели ностальгическую акцию

Напомним, в августе депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил, что Краснознаменную группу в Екатеринбурге планируют восстановить в следующем году. Ее демонтировали семь лет назад для реставрации. На месте Краснознаменной группы разместили часы, отсчитывающие время до Олимпиады в Сочи. Позже художник Грегор Дудко предложил создать на месте группы арт-объект «Самоцвет» из цветных кристаллов. Они должны по форме напоминать Краснознаменную группу и символизировать районы Екатеринбурга.