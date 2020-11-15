В Екатеринбурге на Плотинке активисты провели ностальгическую акцию

В Екатеринбурге на Плотинке активисты провели ностальгическую акцию

Сегодня, 12:50ОбществоPhoto: Свердловское областное отделение движения «Суть времени»
Активисты политического движения «Суть времени» провели в Екатеринбурге ностальгическую акцию в честь 47-летия награждения Свердловска орденом Ленина.

Как сообщает портал Е1, они «оживили» Краснознаменную группу, которая находилась на Плотинке до 2013 года.

Свердловск был награжден орденом Ленина в 1973 году за трудовые и революционные заслуги, а также за вклад свердловчан в Победу над фашистами.

Напомним, в августе депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил, что Краснознаменную группу в Екатеринбурге планируют восстановить в следующем году. Ее демонтировали семь лет назад для реставрации. На месте Краснознаменной группы разместили часы, отсчитывающие время до Олимпиады в Сочи. Позже художник Грегор Дудко предложил создать на месте группы арт-объект «Самоцвет» из цветных кристаллов. Они должны по форме напоминать Краснознаменную группу и символизировать районы Екатеринбурга.

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