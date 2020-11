В Нижнем Тагиле спасатели достали провалившуюся под лед собаку

Вчера спасатели вытащили из Нижнетагильского пруда собаку, которая провалилась под лед.

Как рассказал TagilCity.ru один из очевидцев происшествия, люди кормили уток. Птицы вышли на лёд, прибежала собака и погналась за ними. Она провалилась и не могла выбраться, скулила, билась об лёд. Честно сказать, я подумал все, утонет. Родители стали уводить детей, чтобы они не видели этого,говорит Роман. По его словам, люди кидали ветви деревьев, чтобы собака зацепилась. Роман принес трос из машины, но тот оказался слишком коротким. В итоге была вызвана служба спасения, которая приехала быстро, и собаку спасли. Животное согрели одеялом и его забрала женщина, которая сказала, что собака с её двора. Директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин рассказал TagilCity.ru, что о собаке сообщила женщина с детьми, которые кормили уток. Это дворовая собака, у которой умер хозяин. Ребята приехали, одели спасательный гидрокостюм. Один из спасателей, Сергей, пробился через тонкий лед до собаки и вынес ее на руках,говорит Коперкин. Video: страница Романа Килеева во "ВКонтакте" Напомним, в Каменске-Уральском спасли замерзающего лебедя с помощью машинки на пульте управления. На Урале умирающего лебедя спасли радиоуправляемой машинкой

