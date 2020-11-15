В Нижнем Тагиле спасатели достали провалившуюся под лед собаку

По его словам, люди кидали ветви деревьев, чтобы собака зацепилась. Роман принес трос из машины, но тот оказался слишком коротким. В итоге была вызвана служба спасения, которая приехала быстро, и собаку спасли. Животное согрели одеялом и его забрала женщина, которая сказала, что собака с её двора.