В Свердловской области зарегистрирована рекордная смертность за шесть лет

В Свердловской области за третий квартал текущего года зафиксирована рекордная смертность за последние шесть лет.

По данным регионального Управления ЗАГС за этот период в 2020 году скончались 17 230 человек, это на 3 117 человек больше, чем за тот же период прошлого года. Росстат опубликовал данные о том, что в июле и августе количество смертей стало больше по сравнению с 2019 годом на 2195 и на 328 человек соответственно. Данных за сентябрь пока нет. В Нижнем Тагиле также был зарегистрирован рост смертности в июле этого года, об этом сообщили в отделах ЗАГС Дзержинского и Ленинского районов. По данным Росстата, в июле от коронавируса скончались 309 человек. У 65 COVID-19 был подтвержден, но не стал причиной смерти. Вирусолог из НИИ Эпидемиологии Владимир Куланов рассказал TagilCity.ru, что, возможно, коронавирус повлиял на статистику смертей в Свердловской области косвенно. Он сообщил, что большое количество заражений COVID-19 летом фиксировалось не только на Урале, но и на территории всей России. Все силы были брошены в первую очередь на борьбу с инфекцией, плановые приемы больных были отменены. Перегрузка медиков из-за коронавируса в первую очередь повлияла на людей с хроническими заболеваниями — сердечники, больные онкологией, диабетики. Наверняка, многие из них просто не дождались помощи,рассказал Куланов. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сказал, что рост смертности в июле мог быть связан с длительной постановке конечного диагноза. Иногда такие исследования занимают 30-40 дней. Это приводит к тому, что не всегда человек, который умер в июле, попадает в статистику июля,сообщил Креков. Напомним, в Свердловской области с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба умерли 889 человек. Кроме того, несколько дней подряд в регионе фиксируется более 300 случаев заболевания. Смертность и рождаемость: влияет ли COVID-19 на демографию Свердловской области?

