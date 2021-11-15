4-й протест за неделю на Урале: пикет против дистанта прошел в Каменске-Уральском

4-й протест за неделю на Урале: пикет против дистанта прошел в Каменске-Уральском
4-й протест за неделю на Урале: пикет против дистанта прошел в Каменске-Уральском
Сегодня, 10:24ОбществоФото: 1МI
Жители уральских городов продолжают протестовать против продления школьного дистанта. Четвертый пикет против дистанционного обучения школьников на этот раз прошел в Каменске-Уральском.

Напряженность у родителей школьников, которым продлили дистант, растет в свердловских городах. Люди также протестуют против обязательных QR-кодов и вакцинации, сообщает 66.ru.

Родители школьников вышли на пикет против дистанта и записали видеообращение к свердловским властям. Жители Каменска-Уральского полагают, что получаемое школьниками дистанционное образование является «ущербным» и нарушает Конституцию РФ.

Напомним, череда пикетов против новых эпидемиологических ограничений прошла в городах в Свердловской области. Активисты протестуют против введенных в регионе QR-кодов, вакцинации и продления дистанционного обучения в школах области. Направленные ранее жалобы в региональную прокуратуру пока остаются без ответа.

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