Блогер Варламов раскритиковал Дацюка за снос старинного дома в Екатеринбурге

Известный блогер Илья Варламов раскритиковал хоккеиста Павла Дацюка за то, что он допустил снос старинного дома на улице Малышева в Екатеринбурге, на месте которого будет построена 30-этажная гостиница.

Урбанист возмущен тем, что спортсмен оказался к этому причастным, так как выступил в качестве инвестора. Он также раскритиковал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что он тут ни при чем, и вообще здание находится в частной собственности и поэтому мэрии оно не интересно. Вообще история абсолютно … В центре Екатеринбурга под покровом ночи уничтожают историческую застройку, ради того, чтобы воткнуть туда 30-этажку, возмутился Варламов в своем блоге. Он добавил, что занимается этим сносом компания легендарного хоккеиста, который, по его мнению, должен подавать пример, как правильно сохранить свой город. Однако вместо этого он рушит его, заявил Варламов, а мэр делает вид, «что так и должно быть». Варламов отмечает, что здание не является памятником архитектуры, но при этом попадает в охранную зону «Дома культур». Старинный дом якобы мешал проезду к будущему комплексу. Напомним, за «Домом контор» в Екатеринбурге планируется возвести новую гостиницу. В здании будет находиться 375 номеров для 455 постояльцев. Общая площадь строения составит 12,6 тысячи квадратных метров. Депутат предложил лишить Дацюка почетного статуса за снос особняка в Екатеринбурге

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