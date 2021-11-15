Евгений Стекачев: Доходы бюджета Иркутска на 2022 год составят свыше 24 млрд рублей

Дума Иркутска утвердила бюджет города на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов. Решение было принято на 32-м внеочередном заседании представительного органа, которое состоялось сегодня, 15 ноября. Спикер Думы Евгений Стекачев отметил, что бюджет города сохранил свою социальную направленность.

Все программы, которые предлагались администрацией, были одобрены депутатами. Общий объем доходов на следующий год, по прогнозам, составит 23,9 миллиарда рублей (в том числе 12,5 миллиарда рублей собственных доходов). Затраты прогнозируются на сумму 23,9 миллиарда рублей, пишет irkutskmedia.ru. Временно исполняющий полномочия председателя думы города Иркутска Алексей Савельев сказал, что планируется оставить бюджет социально направленным, чтобы сделать жизнь жителей Иркутска еще более комфортной. «Второй год подряд у нас уже расходная часть бюджета составляет около 24 млрд рублей – это рекордная сумма для города Иркутска. Совместно с администрацией города мы ищем все пути, чтобы решать городские проблемы», – прокомментировал спикер Думы Евгений Стекачев. Известно, что на социальную сферу будет выделено более 13 миллиардов рублей, это составит 56% от всей суммы расходов в бюджете. Также 7,3 миллиарда рублей (30% от всех расходов) пойдет на городское хозяйство. На остальные сферы выделят больше трех миллиардов рублей, что составит 14% от всех расходов. Заместитель мэра, председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации Альфия Валиулина отметила, что прежде всего деньги будут выделены на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов, на выполнение условий софинансирования с целью получения межбюджетных трансфертов. Также приоритетные направления для выделения денег - обеспечение минимального размера оплаты труда, повышение уровня оплаты труда сотрудников бюджетной сферы, завершение или продолжение начатых работ по строительству, реконструкции, капремонту объектов, сохранение всех мер поддержки граждан. «Второй год подряд бюджет города поддерживается единогласно. Он по-прежнему имеет социальную направленность. Доля средств, направленных на образование, культуру, спорт, здравоохранение, социальную политику, в следующем году составит более половины всех расходов», - отметил мэр города Руслан Болотов. Помимо этого, выделить 719 миллионов рублей планируется на социальную поддержку граждан. Сюда входит питание школьников, проезд в общественном транспорте, субсидии на оплату коммунальных услуг и социальные выплаты на строительство жилья, а также меры поддержки, касающиеся лечения, льготные услуги бань, поддержка семей с детьми, молодых специалистов, стипендии мэра, выплаты спортсменам, тренерам и иные меры поддержки. Кроме этого, средства будут направлены на переселение иркутян из аварийного старого жилья, на благоустройство территорий, ремонт дорог, строительство и проектирование социальных объектов.

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