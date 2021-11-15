Горностай поймал добычу и прятался в снегу в парке Бондина в Нижнем Тагиле

Горностай поймал добычу и прятался в снегу в парке Бондина в Нижнем Тагиле
Горностай поймал добычу и прятался в снегу в парке Бондина в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:04ОбществоФото: pixabay.com
Дикий горностай облюбовал себе жилище в парке Бондина в Нижнем Тагиле. Животное было замечено там уже не в первый раз.

Тагильчанка уже не первый раз снимает горностая в парке Бондина. На этот раз в зубах у него была добыча. На записи белое животное с черной мордочкой и хвостом бежит от пруда в сторону аттракциона «Каравелла». Затем горностай полностью зарывается в снегу, выскакивает и ловко скачет по снегу большими прыжками.

Надо ему уже имя давать, я его так часто вижу! комментирует свою запись подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, тагильчане засняли на видео стаю резвящихся белок на школьном дворе школы № 25 на Старателе. Животные ловко скакали по деревьям.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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