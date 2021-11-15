Избиение ребенка, изнасилование старушки и образцовый цирк: жизнь уральской провинции

Вопиющее ЧП произошло в тихой провинциальной Салде: двое пьяных 15-летних отморозков пробрались в жилище пожилых людей и изнасиловали 64-летнюю пенсионерку. При этом они избили старика. Полиция задержала подростков — один уже 4 года состоит на учете в ПДН, второй — чуть больше года. Одного пока выпустили на свободу, судьба другого пока решается органами.