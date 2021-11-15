Новый въездной знак открылся в Нижнем Тагиле

Новый въездной знак открылся в Нижнем Тагиле
Новый въездной знак открылся в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:11ОбществоФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
Состоялась техническая приемка нового въездного знака «Нижний Тагил — город трудовой доблести». Он расположен на пересечении Свердловского шоссе с улицами Фестивальная, Красногвардейская и Садоводов.

Проект реализовывался в течение трех месяцев, а работы, по словам директора подрядной организации Виталия Красноштанова, были непростыми, поскольку присутствовало много технических и творческих моментов, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Считаю, что въездной знак выполнен очень красиво. Вечерняя подсветка просто бомбически выглядит,заявил Красноштанов.

Отмечается, что в знаке было использовано три вида гранита: исетский серый, карельский черный и южно-султаевский коричневый. В общей сложности в стройке принял участие около 30 специалистов. Работы были закончены в срок. По словам начальника управления городским хозяйством Андрея Лебедева, на конструкцию действуют гарантийные обязательства пять лет.

Отмечается, что в 2022 году на площади возле железнодорожного вокзала планируется установить стелу в честь присвоения Нижнему Тагилу звания Город трудовой доблести.

Фото:пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Напомним, новый въездной знак в Нижнем Тагиле возводила тюменская компания «Лайф+». Общая масса гранита на объекте составит 35 тонн. На 18-метровом монументе появилась надпись «Город трудовой доблести», герб города, изображение Ордена Трудового Красного Знамени и шестеренка.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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