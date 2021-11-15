QR-коды в ледовом городке и горностай в парке. Итоги дня в Свердловской области

Все новые ограничения и пытаются ввести власти региона, чтобы снизить заболеваемость COVID-19: QR-коды для студентов УрФу и в ледовом городке на площади 1905 года в Екатеринбурге. Самые важные новости региона за 15 ноября — в итогах TagilCity.ru.

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