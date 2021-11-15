QR-коды в ледовом городке и горностай в парке. Итоги дня в Свердловской области

QR-коды в ледовом городке и горностай в парке. Итоги дня в Свердловской области
QR-коды в ледовом городке и горностай в парке. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 21:18ОбществоФото: 1MI
Все новые ограничения и пытаются ввести власти региона, чтобы снизить заболеваемость COVID-19: QR-коды для студентов УрФу и в ледовом городке на площади 1905 года в Екатеринбурге. Самые важные новости региона за 15 ноября — в итогах TagilCity.ru.

Власти Екатеринбурга предложили ввести новые ограничения. На этот раз они хотят оставить непривитых жителей, у которых нет QR-кодов, без посещения ледового городка на площади 1905 года. Правда пока окончательное решение не принято. Вполне возможно, что мэрия разрешит любоваться новогодней елкой и кататься на горках всем желающим. Это будет зависеть от темпов вакцинации от инфекции, а также снижения роста заболеваемости.

Непривитые студенты УрФУ предполагают, что их перестанут пускать на занятия после Нового года, когда вуз вернется к очной форме обучения. До 20 ноября учащихся попросили в личный кабинет загрузить QR-код о пройденной вакцинации либо перенесенной в течение полугода инфекции. То есть тем, кто отказывается вакцинироваться, грозит продление дистанта.

Между тем, в Нижнем Тагиле продолжают пополнять бюджет за счет нарушителей соблюдения антикоронавирусных ограничений. За неделю в городе было составлено 143 административных протокола за несоблюдение масочного режима, а также невыполнение правил поведения во время ЧС или угрозе ее возникновения.

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Горностай поселился в парке Бондина в Нижнем Тагиле. Животное уже не первый раз попадает на видеозапись. На этот раз горностая заняли с добычей в зубах, после чего он ловко спрятал ее, полностью окунувшись в снег.

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