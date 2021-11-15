Восстановление организма после ковида

Как восстановить волосы после ковида?

Потеря волос после коронавируса часто обусловлена нарушением газообмена в тканях, нехваткой кислорода, который требуется волосяным фолликулам. Помимо этого, выпадать волосы могут от дефицита железа, стресса, нарушения кровоснабжения, длительного лечения жизненно необходимыми препаратами. Чтобы остановить выпадение, требуется устранить факторы, которые его вызвали. Для этого нужно пройти диагностику у трихолога.