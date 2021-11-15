Восстановление организма после ковида

Эффективной мерой профилактики от коронавируса является вакцинация. Сделать прививку можно в медучреждениях Нижнего Тагила и Свердловской области, а также в других регионах страны. Вакцина позволяет избежать тяжелых осложнений в случае заражения.
Частым осложнением после ковида является отсутствие вкуса и запаха. О способах ускорения процесса реабилитации в домашних условиях рассказала Ольга Рублева, заведующая неврологическим отделением Мариинской больницы.
Врач отметила, что полезной для организма считается ингаляция с минеральной водой. Заранее требуется выпустить пузырьки углекислого газа, после этого можно орошать полость носа. Вода должна быть теплой. Вместо минеральной воды допускается использование изотонического раствора морской воды.
В схему восстановления можно добавить ароматерапию. Периодически рекомендуется вдыхать ароматы масла пихты, кедра, ели. Перед началом лечения или промываний носа нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Обоняние и вкус восстанавливаются долго, в течение года. При наличии показаний проводится лечение при помощи сосудосуживающих, противоотечных спреев.
У пациентов, перенесших covid, некоторое время могут сохраняться слабость и одышка, хрипы при дыхании. Пульмонолог Ольга Богуш дала рекомендации относительно восстановления. По ее мнению, у пациентов, которые переболели в легкой форме, обычно не возникает последствий.
В случае развития пневмонии есть риск осложнений, в том числе фиброза. Он сопровождается замещением нормальной легочной ткани соединительной, возникновением рубцов. Это приводит к уменьшению дыхательной поверхности легких.
Вероятность развития осложнений зависит от тяжести перенесенного заболевания. В домашних условиях после одобрения врача человек может заняться физическим восстановлением. Необходимо делать дыхательную гимнастику. Некоторые упражнения можно выполнять сидя и лежа.
При сохранении сильной слабости лежа можно делать простые упражнения — надувать шарики или медленно выдыхать через тонкую трубочку, конец которой опущен в воду. Постепенно можно добавлять зарядку, упражнения для укрепления мышц тела. Обычная ходьба, наклоны туловища или махи руками помогут быстрее восстановиться.
После выздоровления желательно чаще проводить время на свежем воздухе. Необходимо нормализовать режим сна. При необходимости назначаются капельницы, массажи, физиотерапия.
Потеря волос после коронавируса часто обусловлена нарушением газообмена в тканях, нехваткой кислорода, который требуется волосяным фолликулам. Помимо этого, выпадать волосы могут от дефицита железа, стресса, нарушения кровоснабжения, длительного лечения жизненно необходимыми препаратами. Чтобы остановить выпадение, требуется устранить факторы, которые его вызвали. Для этого нужно пройти диагностику у трихолога.
Эндокринолог Зухра Павлова дала комментарий, как восстановить волосы после перенесенной инфекции. По мнению специалиста, требуется правильно питаться, добавить в рацион продукты, богатые витаминами.
Рекомендовано на время отказаться от тугих причесок и сложных укладок, окрашивания. При выпадении волос рекомендовано пройти обследование щитовидной железы, чтобы сформировать план лечения.
После коронавирусной инфекции у пациентов нередко пропадает нюх, появляются проблемы в работе ЖКТ, почек, печени. Повреждение печени часто связано с иммунным ответом организма, кислородным голоданием тканей, обострением имеющейся патологии.
При осложнениях назначаются специальная диета, а также ЛФК, физиотерапия, массаж, минеральные ванны и т. д. Восстановление проводится поэтапно. Необходимо ограничить потребление жирной, жареной, копченой пищи. Желчегонные препараты используются только по рекомендации врача, после выполнения УЗИ брюшной полости.
Часто ковид вызывает осложнения со стороны ЖКТ у людей, которые ранее сталкивались с заболеваниями органов пищеварения. Распространенными симптомами осложнений являются тошнота, рвота, диарея, отсутствие аппетита.
Причины нарушения работы кишечника после ковида:
Дисбактериоз после коронавируса часто развивается на фоне лечения антибиотиками. Для восстановления требуется пройти тщательную диагностику, по итогам которой специалистами назначается лечение. Для снижения риска осложнений требуется соблюдать питьевой режим, правильно питаться. Могут быть назначены витамины, пробиотики.
Врачи отмечают, что витамины, кроссворды, заучивание стихов и решение математических задач помогут ускорить процесс восстановления памяти и когнитивных функций после перенесенной коронавирусной инфекции. Обычно процесс восстановления занимает около 2 месяцев, но есть случаи, когда снижение памяти сохраняется до 6 месяцев и более.
Степень проявления нарушений памяти зависит от состояния здоровья пациента до инфекции. Сложности с запоминанием наблюдаются даже у тех, кто перенес коронавирус в легкой форме. Помимо нарушений памяти, возможно снижение способности анализирования информации и составления выводов, формулировки фраз.
Опасность коронавируса заключается не только в остром протекании, но и в последствиях. Многие пациенты сталкиваются с осложнениями со стороны центральной нервной системы. Болезнь отрицательно влияет на физическое и психологическое здоровье.
Симптомы нарушений в работе ЦНС:
Чтобы снизить вероятность осложнений, рекомендуется отказаться от вредных привычек, избегать стрессов и эмоциональных потрясений. В рацион необходимо добавить рыбу, мясо, овощи и фрукты. Желательно отказаться от жирной и копченой, мучной пищи.
Постепенно необходимо восстанавливать физическую активность. Рекомендуется после нормализации самочувствия делать зарядку, ходить на небольшие расстояния. При наличии подозрительных симптомов требуется посетить невролога и терапевта. Для быстрой реабилитации могут быть назначены ЛФК, дыхательная гимнастика, массаж, тренировки когнитивных функций.
Врач Светлана Малиновская рассказала , какие дыхательные упражнения помогут в процессе реабилитации переболевшим коронавирусом при легочном поражении. Полезны диафрагмальное дыхание, упражнения, направленные на укрепление дыхательной мускулатуры. Они включают движения руками при вдохе и выдохе. Важно, чтобы движения были плавными и легкими.
Длительность реабилитационного лечения определяется индивидуально с учетом тяжести перенесенной болезни. В зависимости от тяжести осложнений программа восстановления может включать:
Важно выполнять предписания врача по профилактике фиброзных процессов, тромбозов, повторного инфицирования. Необходимо контролировать свое состояние и проверять показатели сатурации, артериального давления. Ежедневно нужно выполнять дыхательные упражнения. Для восстановления важно каждый день включать в рацион продукты, богатые витаминами, отказаться от вредных привычек. Эффективной мерой профилактики коронавируса и избежания тяжелого течения при заражении является вакцинация, которая проводится с декабря 2020 года.