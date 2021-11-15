ВСК: В РФ существует необходимость повышения финансовой защиты граждан страны

ВСК: В РФ существует необходимость повышения финансовой защиты граждан страны
ВСК: В РФ существует необходимость повышения финансовой защиты граждан страны
Сегодня, 18:16ОбществоФото: vsk.ru
Страховой Дом ВСК предлагает включить страхование в городскую цифровую среду. В компании уверены, что это позволит снизить негативное влияние пандемии на доходы россиян.

По информации newsnn.ru, обсуждалась данная тема в рамках круглого стола на тему «Умный город — цифровая трансформация городского хозяйства». Заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК, член совета директоров Ольга Сорокина в ходе своего выступления подчеркнула, что пандемийная эпоха, связанная с COVID-19, обострила проблему защиты личного имущества россиян.

В частности, она напомнила, что в 2020 году произошло более 114 тыс. случаев, связанных с пожаром. В России этот показатель вырос на 24% в сравнении с 2018 годом. Кроме того, рост пожаров в январе этого года вырос на 31% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. В общей сложности число происшествий, повлекших ущерб для граждан и бизнеса, увеличилось на 29% по сравнению с 2017 годом.

Несмотря на увеличение числа чрезвычайных происшествий с имуществом, жители страны не стали чаще страховать свое имущество. Сорокина уверена, что стимулирующие меры, в том числе со стороны государства, позволят развить сегмент страхования в России среди граждан.

К примеру, система «Умный дом» требует учитывать вопрос стандартизации API для быстрой интеграции и информационного обмена между всеми сторонами цифрового взаимодействия. Отмечается, что в дальнейшем ее будут использовать по всей России. Введение такой системы позволит уменьшить стоимость страхового полиса, снизить имущественные риски и упростить урегулирование онлайн при подтверждении страхового события от цифровой платформы.

Кроме того, подобные сервисы стали пользоваться все большей популярностью среди россиян. В частности, в сегменте каско в ВСК через онлайн-сервис в 2020 году граждане сумели урегулировать 22% случаев, за первое полугодие 2021 года доля онлайн-урегулирований выросла до 56%.

По словам Сорокиной, Страховой Дом ВСК видит большой потенциал в развитии двух государственных страховых проектов — «Безопасный город» и «Умный город». Она отметила, что с помощью первого сервиса удастся упросить процедуры урегулирования страховых событий за счет доступа страховщиков к данным. Кроме того, представитель компании заявила, что «Умному городу» необходимо расширить функционал региональных цифровых порталов через актуальные для граждан страховые сервисы. Сорокина считает, что данная инициатива повысит финансовую защищенность жителей России.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы