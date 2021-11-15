ВСК: В РФ существует необходимость повышения финансовой защиты граждан страны

В частности, она напомнила, что в 2020 году произошло более 114 тыс. случаев, связанных с пожаром. В России этот показатель вырос на 24% в сравнении с 2018 годом. Кроме того, рост пожаров в январе этого года вырос на 31% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. В общей сложности число происшествий, повлекших ущерб для граждан и бизнеса, увеличилось на 29% по сравнению с 2017 годом.