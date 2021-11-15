ВСК: В РФ существует необходимость повышения финансовой защиты граждан страны

По информации newsnn.ru, обсуждалась данная тема в рамках круглого стола на тему «Умный город — цифровая трансформация городского хозяйства». Заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК, член совета директоров Ольга Сорокина в ходе своего выступления подчеркнула, что пандемийная эпоха, связанная с COVID-19, обострила проблему защиты личного имущества россиян.
В частности, она напомнила, что в 2020 году произошло более 114 тыс. случаев, связанных с пожаром. В России этот показатель вырос на 24% в сравнении с 2018 годом. Кроме того, рост пожаров в январе этого года вырос на 31% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. В общей сложности число происшествий, повлекших ущерб для граждан и бизнеса, увеличилось на 29% по сравнению с 2017 годом.
Несмотря на увеличение числа чрезвычайных происшествий с имуществом, жители страны не стали чаще страховать свое имущество. Сорокина уверена, что стимулирующие меры, в том числе со стороны государства, позволят развить сегмент страхования в России среди граждан.
К примеру, система «Умный дом» требует учитывать вопрос стандартизации API для быстрой интеграции и информационного обмена между всеми сторонами цифрового взаимодействия. Отмечается, что в дальнейшем ее будут использовать по всей России. Введение такой системы позволит уменьшить стоимость страхового полиса, снизить имущественные риски и упростить урегулирование онлайн при подтверждении страхового события от цифровой платформы.
Кроме того, подобные сервисы стали пользоваться все большей популярностью среди россиян. В частности, в сегменте каско в ВСК через онлайн-сервис в 2020 году граждане сумели урегулировать 22% случаев, за первое полугодие 2021 года доля онлайн-урегулирований выросла до 56%.
По словам Сорокиной, Страховой Дом ВСК видит большой потенциал в развитии двух государственных страховых проектов — «Безопасный город» и «Умный город». Она отметила, что с помощью первого сервиса удастся упросить процедуры урегулирования страховых событий за счет доступа страховщиков к данным. Кроме того, представитель компании заявила, что «Умному городу» необходимо расширить функционал региональных цифровых порталов через актуальные для граждан страховые сервисы. Сорокина считает, что данная инициатива повысит финансовую защищенность жителей России.