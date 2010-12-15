Американцы поженились за завтраком

По словам самих молодоженов, они решили сыграть свадьбу в маленьком скромном кафе, так как с ним у них связано много приятных воспоминаний. Влюбленные рассказали, что познакомились 12 лет назад во время учебы в университете. В марте 2010 года мужчина сделал своей возлюбленной предложение - это произошло на стоянке той самой закусочной. Специально для скромной церемонии владельцы кафе закрыли его для посещения, чтобы молодожены и их гости чувствовали себя уютно. Гостей и самих новобрачных угощали разнообразными блюдами из утреннего меню кафе.