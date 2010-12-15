Депутаты Нижнего Тагила предлагают штрафовать за мусор

Там же состоится очередная корректировка бюджета этого года. Кроме того, группа депутатов выступила с законодательной инициативой, направленной на борьбу с мусором. В частности, предлагается внести изменения в региональный кодекс об административных правонарушениях, в которых прописать введение штрафов за мусор и уполномочить сотрудников милиции взимать и с физических, и с юридических лиц. Причем рядовых граждан, загрязняющих город, предлагается штрафовать до 1000 рублей, предприятия и компании – до 5-ти тысяч.