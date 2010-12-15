Депутаты Нижнего Тагила предлагают штрафовать за мусор
15 декабря 2010, 18:41ОбществоАнка
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Бюджет Нижнего Тагила на 2011-й год, как ожидается, будет принят завтра на заседании городской Думы.
Там же состоится очередная корректировка бюджета этого года. Кроме того, группа депутатов выступила с законодательной инициативой, направленной на борьбу с мусором. В частности, предлагается внести изменения в региональный кодекс об административных правонарушениях, в которых прописать введение штрафов за мусор и уполномочить сотрудников милиции взимать и с физических, и с юридических лиц. Причем рядовых граждан, загрязняющих город, предлагается штрафовать до 1000 рублей, предприятия и компании – до 5-ти тысяч.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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