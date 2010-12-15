Держать дистанцию в 2 раза большую, чем обычно призывают на дорогах госавтоинспекторы Нижнего Тагила
15 декабря 2010, 18:23ОбществоАнка
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По их расчетам, если на сухом асфальте при скорости в 50 километров в час безопасная дистанция до идущего впереди автомобиля – 25 метров, то на зимней дороге – 50 метров, а на льду – более 60-ти метров.
Эту же формулу стоит учитывать и пешеходам. И помнить, что на скользком зимнем покрытии автомобиль может стать неуправляемым даже в опытных руках.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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