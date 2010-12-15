Как правильно убирать снег, знают только в 20% свердловских муниципалитетов

Такие цифры озвучил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Сергей Швиндт. «Мы столкнулись с серьезной проблемой. В муниципальных образованиях у нас нет регламента по содержанию улично-дорожной сети. Министерством транспорта был разработан типовой регламент, его направили во все муниципальные образования. Они должны его сейчас обработать и переложить на муниципальный уровень: определить протяженность дорог, разбить их на категории, определить объем техники и людей, который необходим, определить с какой периодичностью будут очищаться улицы»,— пояснил Сергей Швиндт. Он также добавил, что губернатор Александр Мишарин потребовал от глав муниципалитетов создать такие регламенты в самое ближайшее время. Пока же при отсутствии у 80% муниципальных образований регламентов в региональном правительстве даже не могут сказать, сколько суммарно техники и людей надо на уборку улиц в городах.