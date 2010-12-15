НТМК ведет работы по проекту строительства установки вдувания пылеугольного топлива

Как сообщаетдепартамент «Евраза» по связям со СМИ, установка, а такжеобслуживающая ее высокопроизводительная мельница фирмы «Lоesche»(Германия) будут располагаться на территории двух структурныхподразделений комбината: доменного цеха и коксохимического производства.Пока проводятся окончательные согласования строительной документации,здесь ведется расчистка территории: демонтируется устаревшееоборудование.

После реализации данного проекта в качестве топлива для доменных печейбудут использоваться угли энергетических марок,которые значительнодешевле коксующихся углей. Кроме того, их использование позволит снизитьпроизводственные выбросы.

Завершить проект перевода доменных печей НТМК на пылеугольное топливо«Евраз» планирует в 2012 году. Аналогичный проект осуществляется надругом предприятии «Евраза» – Западно-Сибирском металлургическомкомбинате. Объем инвестиций по обоим проектам составит порядка $300 млн.