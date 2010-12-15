НТМК ведет работы по проекту строительства установки вдувания пылеугольного топлива
«Евраз» на Нижнетагильском металлургическом комбинате (ОАО «НТМК») начал подготовительные работы по проекту строительства установки вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) в доменные печи.
Как сообщаетдепартамент «Евраза» по связям со СМИ, установка, а такжеобслуживающая ее высокопроизводительная мельница фирмы «Lоesche»(Германия) будут располагаться на территории двух структурныхподразделений комбината: доменного цеха и коксохимического производства.Пока проводятся окончательные согласования строительной документации,здесь ведется расчистка территории: демонтируется устаревшееоборудование.
После реализации данного проекта в качестве топлива для доменных печейбудут использоваться угли энергетических марок,которые значительнодешевле коксующихся углей. Кроме того, их использование позволит снизитьпроизводственные выбросы.
Завершить проект перевода доменных печей НТМК на пылеугольное топливо«Евраз» планирует в 2012 году. Аналогичный проект осуществляется надругом предприятии «Евраза» – Западно-Сибирском металлургическомкомбинате. Объем инвестиций по обоим проектам составит порядка $300 млн.
- Мы не только снизим себестоимость чугуна, но и улучшим экологическуюобстановку в городах присутствия, - подчеркнул менеджер проекта на НТМКВадим Дубасов.