О модернизации расскажут комиксы
15 декабря 2010, 08:11ОбществоОльга
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Президент Дмитрий Медведев поддержал идею создания комиксов для рассказа о модернизации и инновациях. По его мнению, сайты, посвященные модернизации, часто бывают «довольно занудными», сообщает «Интерфакс».
«Я не уверен, правда, что я смогу свой сайт превратить в сайт комиксов,это будет, наверное, не очень правильно», - добавил президент.Пропаганда модернизации обсуждалась в рамках всероссийскогоинновационного форума «Россия, вперед!».
Форум открылся вМосковской школе управления «Сколково» 13 декабря и длился в течение 2-хдней. Его участники обсудили основные проекты модернизации иинновационного развития страны, а также выбрали лучших молодыхизобретателей, сообщает ИТАР-ТАСС.
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