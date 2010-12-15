Опубликованы лучшие объяснительные немецких водителей

Некоторые водители ничтоже сумняшеся писали «Прошу учесть, что до моегопервого ДТП и после последнего я ездил без каких-либо нареканий состороны полиции!».В число лучших попала объяснительная очень невезучего водителя,признавшегося: «В моей жизни еще не было, чтобы я скрылся с места ДТП.До сих пор меня оттуда уносили».

Причиной ДТП может стать излишняя забота водителя о своих пассажирах. «Учеловека, сидевшего рядом со мной, был день рождения. Мне хотелосьсделать ему приятное и побыстрее доставить до места». Водитель, заботясьо пассажире, помни и о пешеходах и о других машинах!

О столбах тоже забывать не стоит. «Столб неумолимо приближался ко мне. Япытался объехать его, совершая зигзагообразные движения. Но он всеравно настиг меня сбоку».«Столбом» может стать ипешеход, внезапно остановившийся посредидороги. «Пешеход неожиданно зачем-то покинул тротуар и всем своим видомпоказывал, что не знает, куда собирается направиться в следующиймомент».

Как отмечает Deutsche Welle, окружное управление Касселя сожалеет, чтовскоре останутся только специальные компьютерные программы и формы длязаполнения, куда не впечатаешь ничего лишнего.