Полицейский оштрафовал сам себя
15 декабря 2010, 17:31ОбществоАнка
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В Польше полицейский Анджей Тымановский выписал сам себе штраф, чтобы выполнить распоряжение начальства о дневной норме оштрафованных.
Об этом сообщают местные СМИ. Свой поступок полицейский объяснил тем, что не хотел штрафовать кого-то, кто на самом деле не нарушал закон, только для того, чтобы выполнить норму. «Поэтому я вышел на железнодорожные пути, за что потом и оштрафовал себя на шесть евро», - заявил представитель правопорядка. Польские интернет-издания отметили, что начальство полицейских не имеет ничего против подобных поступков своих подчиненных. Более того - начальство даже посоветовало им штрафовать друг друга.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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