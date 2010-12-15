Полицейский оштрафовал сам себя

Об этом сообщают местные СМИ. Свой поступок полицейский объяснил тем, что не хотел штрафовать кого-то, кто на самом деле не нарушал закон, только для того, чтобы выполнить норму. «Поэтому я вышел на железнодорожные пути, за что потом и оштрафовал себя на шесть евро», - заявил представитель правопорядка. Польские интернет-издания отметили, что начальство полицейских не имеет ничего против подобных поступков своих подчиненных. Более того - начальство даже посоветовало им штрафовать друг друга.