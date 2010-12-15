Получить номера можно будет в автосалоне
15 декабря 2010, 18:05ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Аккредитованные дилеры смогут регистрировать автомобили самостоятельно.
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Как пояснил автор документа, глава комитета Госдумы по транспорту Сергей Шишкарев, основная идея введения института аккредитованных организаций заключается в упрощении и создании максимального удобства для владельцев транспортных средств. Так, покупатель транспортного средства после принятия законопроекта сможет на законных основаниях получить номера непосредственно в месте его продажи.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей