Получить номера можно будет в автосалоне

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Как пояснил автор документа, глава комитета Госдумы по транспорту Сергей Шишкарев, основная идея введения института аккредитованных организаций заключается в упрощении и создании максимального удобства для владельцев транспортных средств. Так, покупатель транспортного средства после принятия законопроекта сможет на законных основаниях получить номера непосредственно в месте его продажи.