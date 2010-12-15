Сегодня день согревающего напитка
15 декабря весь мир отмечает День чая. Открыл этот напиток китайский император Шен Нунг примерно в 2737 году до нашей эры, когда он опустил листочки чайного дерева в чашку с горячей водой.
В 400-600 годах нашей эры в Китае возрастает интерес к чаю как к лечебному напитку, в связи с чем начали развиваться плантации чая. Многие любители напитка стали добавлять в чашку лук, имбирь, специи или дольки апельсина.
Учрежден был чайный праздник в Индии в 2004 году, но его вполне могли придумать и в России. Согревающий чайный напиток просто создан для нашей страны с ее холодными зимами. И отмечается неслучайно именно в самое суровое время года.
Известно, что россияне потребляют более 150 тыс. тонн сухого чая в год. Это лучшее доказательство популярности напитка. TagilCity.ru предлагает вам подборку чайных рецептов. Даже если вы обычно пьете черный чай без всяких добавок, праздник – это повод поэкспериментировать.
Чай «Аристократ»
Ингредиенты (на 2 порции)
Чай черный 140 мл;
Сок апельсиновый 200 мл;
Коньяк 3 ст.л.;
Мускатный орех тертый 2 щепотки;
Цедра лимона 1/2 шт;
Сахар.
Способ приготовления
1. В горячий чай положите срезанную спиралью цедру и влейте апельсиновый сок.
2. Смесь прогрейте и, вынув цедру, разлейте по чашкам. В каждую добавьте коньяк, сахар по вкусу, посыпьте мускатным орехом и сразу подавайте.
Безумный чай от Шляпника
Ингредиенты
Молоко – 2 стакана
Вода – 1 стакан
Чай черный сухой – 15 г
Сахар – по вкусу
Кардамон – 10 шт.
Гвоздика – 3 бутона
Перец душистый горошком – 3 шт.
Корень имбиря – 1-2 см
М ускатный орех тертый – 1 щепотка
Корица молотая – 1/2 ч. ложки
Способ приготовления
1. Корень имбиря натрите на терке. Зерна кардамона, гвоздику (гвоздику Вы можете получить заказав доставку цветов на сайте http://musicflowers.ru/flowers/), душистый перец и мускатный орех растолките в ступке.
2. Молоко смешайте с водой, доведите до кипения, добавьте пряности и варите на слабом огне 2–3 минуты. Добавьте по вкусу сахар, перемешайте.
3. Всыпьте чай, доведите смесь до кипения, затем огонь уменьшите и варите еще 4-5 минут.
4. Снимите напиток с огня, накройте крышкой и выдержите несколько минут. Горячий чай процедите, разлейте по чашкам и сразу подавайте.
Имбирный чай с лимоном
Ингредиенты
Имбирь (свежий) - около 10 см
Лимон - 1 шт. • мед - 3 ст.л.
В ода - 400 мл
Способ приготовления
1. Корень имбиря очистите и нарежте длинными тонкими пластинками.
2. Лимон вымойте, разрежьте поперек на 2 равные части. Одну половину нарежьте кружками. Из второй отожмите сок.
3. В заварочный чайник положите пластинки имбиря, полейте лимонным соком, залейте горячей водой, перемешайте и дайте настояться не менее 20 минут.
4. Добавьте мед, положите кружки лимона, аккуратно перемешайте и разлейте по чашкам.