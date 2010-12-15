Сегодня день согревающего напитка

В 400-600 годах нашей эры в Китае возрастает интерес к чаю как к лечебному напитку, в связи с чем начали развиваться плантации чая. Многие любители напитка стали добавлять в чашку лук, имбирь, специи или дольки апельсина.

Учрежден был чайный праздник в Индии в 2004 году, но его вполне могли придумать и в России. Согревающий чайный напиток просто создан для нашей страны с ее холодными зимами. И отмечается неслучайно именно в самое суровое время года.

Известно, что россияне потребляют более 150 тыс. тонн сухого чая в год. Это лучшее доказательство популярности напитка. TagilCity.ru предлагает вам подборку чайных рецептов. Даже если вы обычно пьете черный чай без всяких добавок, праздник – это повод поэкспериментировать.

Чай «Аристократ»

Ингредиенты (на 2 порции)

Чай черный 140 мл;

Сок апельсиновый 200 мл;

Коньяк 3 ст.л.;

Мускатный орех тертый 2 щепотки;

Цедра лимона 1/2 шт;

Сахар.

Способ приготовления

1. В горячий чай положите срезанную спиралью цедру и влейте апельсиновый сок.

2. Смесь прогрейте и, вынув цедру, разлейте по чашкам. В каждую добавьте коньяк, сахар по вкусу, посыпьте мускатным орехом и сразу подавайте.

Безумный чай от Шляпника

Ингредиенты

Молоко – 2 стакана

Вода – 1 стакан

Чай черный сухой – 15 г

Сахар – по вкусу

Кардамон – 10 шт.

Гвоздика – 3 бутона

Перец душистый горошком – 3 шт.

Корень имбиря – 1-2 см

М ускатный орех тертый – 1 щепотка

Корица молотая – 1/2 ч. ложки

Способ приготовления

1. Корень имбиря натрите на терке. Зерна кардамона, гвоздику (гвоздику Вы можете получить заказав доставку цветов на сайте http://musicflowers.ru/flowers/), душистый перец и мускатный орех растолките в ступке.

2. Молоко смешайте с водой, доведите до кипения, добавьте пряности и варите на слабом огне 2–3 минуты. Добавьте по вкусу сахар, перемешайте.

3. Всыпьте чай, доведите смесь до кипения, затем огонь уменьшите и варите еще 4-5 минут.

4. Снимите напиток с огня, накройте крышкой и выдержите несколько минут. Горячий чай процедите, разлейте по чашкам и сразу подавайте.

Имбирный чай с лимоном

Ингредиенты

Имбирь (свежий) - около 10 см

Лимон - 1 шт. • мед - 3 ст.л.

В ода - 400 мл

Способ приготовления

1. Корень имбиря очистите и нарежте длинными тонкими пластинками.

2. Лимон вымойте, разрежьте поперек на 2 равные части. Одну половину нарежьте кружками. Из второй отожмите сок.

3. В заварочный чайник положите пластинки имбиря, полейте лимонным соком, залейте горячей водой, перемешайте и дайте настояться не менее 20 минут.