В больнице Нижнего Тагила ребенок получил ожоги 3-ей степени

Как сообщает 66.ru, мама мальчика Екатерина Бурдакова говорит, что втечение трех дней к сыну ее не пускали, он лежал под аппаратомискусственной вентиляции легких, а на четвертый день позвонили исообщили, что Илья обжегся: якобы ребенок распеленался и прислонился кобогревателю, который стоял возле кроватки.

Сейчас ребенок вместе с мамой находится в девятой детской больнице вЕкатеринбурге. Илье потребовалась операция по пересадке кожи.

После происшествия в больнице прошла проверка, в ходе которойвыяснилось, что в тот день дети оставались без присмотра медиков.Медсёстры были заняты другим ребенком.