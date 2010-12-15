В больнице Нижнего Тагила ребенок получил ожоги 3-ей степени
Восьмимесячный ребенок с диагнозом бронхит попал в больницу, там он получил ожоги третьей степени.
Как сообщает 66.ru, мама мальчика Екатерина Бурдакова говорит, что втечение трех дней к сыну ее не пускали, он лежал под аппаратомискусственной вентиляции легких, а на четвертый день позвонили исообщили, что Илья обжегся: якобы ребенок распеленался и прислонился кобогревателю, который стоял возле кроватки.
Сейчас ребенок вместе с мамой находится в девятой детской больнице вЕкатеринбурге. Илье потребовалась операция по пересадке кожи.
После происшествия в больнице прошла проверка, в ходе которойвыяснилось, что в тот день дети оставались без присмотра медиков.Медсёстры были заняты другим ребенком.
Семье Бурдаковых принеслиизвинения и предложили оплатить дальнейшее лечение, медперсоналубольницы сделали выговор и лишили премий. Но родственники пострадавшегомалыша все равно обратились в прокуратуру.