В Лондоне ёлку зажигают с помощью поцелуев

Как сообщает портал Travel.ru, ёлка украшена 50 тыс. светодиодами,которые для освещения используют энергию поцелуя. Для того чтобы елказамерцала бело-красными огоньками, целующейся парочке необходимо встатьпод веточку омелы, являющейся частью экспозиции, и держаться за нее.