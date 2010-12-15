В Лондоне ёлку зажигают с помощью поцелуев
15 декабря 2010, 10:31ОбществоОльга
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В Лондоне установили 15-метровую рождественскую елку, которую зажигают поцелуи.
Как сообщает портал Travel.ru, ёлка украшена 50 тыс. светодиодами,которые для освещения используют энергию поцелуя. Для того чтобы елказамерцала бело-красными огоньками, целующейся парочке необходимо встатьпод веточку омелы, являющейся частью экспозиции, и держаться за нее.
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