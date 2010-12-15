В Нижнем Тагиле участились случаи обмана пожилых тагильчан

Молодые люди под видом сотрудников Пенсионного фонда обходят квартирыодиноких пенсионеров, вступают с ними в беседу. Демонстрируя поддельныеудостоверения, просят посмотреть документы граждан. Мошенники делаютвид, что разъясняют пенсионное законодательство. При этом в ходеразговора несуществующий работник Пенсионного фонда пытается продатьпенсионеру различного рода медицинскую технику, сообщает управлениеПенсионного фонда.