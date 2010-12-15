В Нижнем Тагиле участились случаи обмана пожилых тагильчан
15 декабря 2010, 15:42ОбществоОльга
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Управление Пенсионного фонда РФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе обращается к пенсионерам с просьбой быть бдительнее.
Молодые люди под видом сотрудников Пенсионного фонда обходят квартирыодиноких пенсионеров, вступают с ними в беседу. Демонстрируя поддельныеудостоверения, просят посмотреть документы граждан. Мошенники делаютвид, что разъясняют пенсионное законодательство. При этом в ходеразговора несуществующий работник Пенсионного фонда пытается продатьпенсионеру различного рода медицинскую технику, сообщает управлениеПенсионного фонда.
Напомним, что консультацию по всем вопросам пенсионного обеспеченияможно получить только в здании Пенсионного фонда. Специалисты Управленияне осуществляют консультаций на дому.
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