В Нижнем Тагиле закрыты два зала игровых автоматов
15 декабря 2010, 14:30ОбществоОльга
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Прокуратура закрыла несколько залов с игровыми автоматами в Нижнем Тагиле, — сообщает АПИ со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
Залы были обнаружены в ходе проверок на проспекте Строителей, 24 и на пересечении улицПобеды и К.Либкнехта. Против владельцев залов, ООО «Арриеро» и ИП Тимофеевой, возбужденыадминистративные дела по статье осуществление предпринимательскойдеятельности без специальной лицензии. Дела рассмотрит Арбитражный судСвердловской области.
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