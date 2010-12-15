В Нижнем Тагиле закрыты два зала игровых автоматов

Залы были обнаружены в ходе проверок на проспекте Строителей, 24 и на пересечении улицПобеды и К.Либкнехта. Против владельцев залов, ООО «Арриеро» и ИП Тимофеевой, возбужденыадминистративные дела по статье осуществление предпринимательскойдеятельности без специальной лицензии. Дела рассмотрит Арбитражный судСвердловской области.