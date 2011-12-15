Buick дал имя новому кроссоверу
Американский бренд Buick придумал имя своему новому кроссоверу и пообещал каждую неделю публиковать по одному тизеру. Первый уже появился. Дебют Buick Encore 2013 модельного года намечен на международный автосалон в Детройте, который открывается 9 января следующего года.
Buick официально подтвердил презентацию нового кроссовера Encore 2013 на автосалоне в Детройте. Новинка представляет собой гибкий пятиместный автомобиль в классе CUV (Crossover Utility Vehicle), которым в США обозначаются кроссоверы.
Компания обещает, что новинка будет обладать современным стилем, последними технологиями и набором опций, который ожидают сегодня клиенты от Buick. Других деталей компания не раскрывает.
Известно лишь, что каждую неделю Buick намерен представлять по одному тизеру Encore, на которых будет изображения какая-либо деталь автомобиля. Похоже, метод постепенной премьеры стал модным у автопроизводителей. Таким образом, стоит ожидать, как минимум, еще три фотографии. Полное изображение автомобиля компания пообещала представить только в день премьеры на автосалоне в Детройте.