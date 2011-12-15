Деревянные евроокна – монтируем своими силами

Согласованы все моменты: выбран тип древесины и стеклопакета, конфигурация окна, подобрана фурнитура, решен вопрос, связанный с выбором цвета и размеров подоконника и отлива, известно, какой тип отделки откосов будет применен. Дело осталось за малым - необходимо установить деревянные окна. Цены на эту услугу не сказать, чтобы большие, но если вы уверены в своих силах, то на самостоятельной установке нескольких стеклопакетов можно неплохо сэкономить.

Следующий этап – демонтаж оконных створок и установка рамы в проеме на бруски. Высота брусков, на которые вы будете устанавливать деревянные окна, должна позже позволить завести под раму подоконник (такое крепление последнего обязательно, подоконник ни в коем случае не должен монтироваться встык с оконной рамой). Затем выравниваем раму по вертикали и горизонтали, для чего пользуемся отвесом и уровнем.

Далее монтируемые деревянные окна следует закрепить. Для этого подойдет как специальная анкерная пластина, так и цанговые болты. Способ крепления в большинстве своем зависит от вашего собственного вкуса и в некоторой мере от формы металлической арматуры внутри оконной коробки. Стоит отметить, что при креплении с помощью пластины проще нивелировать окно, а с помощью болтов стеклопакет можно надежно закрепить в любом проеме. Болты следует затягивать равномерно, нужно не переборщить с моментом их затяжки, иначе рама примет бочкообразную форму.