ГАИ вооружили беспилотниками для поимки угонщиков

Похищенные машины и скрывшихся нарушителей в Подмосковье теперь будут отлавливать с помощью беспилотных летательных аппаратов. Для работы в ГИБДД на беспилотник планируют установить аппаратно-програмный комплекс Поток для считывания и распознавания госномеров автомобилей.

Пока начинаем использовать беспилотник в тестовом режиме, - рассказали Life News в Управлении ГИБДД по Московской области. - Он будет активно применяться как у нас, так и в других силовых структурах При угоне машины или наезде на пешехода чаще всего сразу объявляется план Перехват, поэтому преступник не гонит автомобиль через все посты, а прячет его на время в местах отстоя, в промзонах. Вот тогда в ход и пойдет беспилотник.

Работу беспилотника обеспечивают два человека - оператор у компьютера и оператор в поле. Поднявшись в воздух на высоту до 2 километров в районе поисков, шестивинтовой беспилотный вертолет фиксирует на установленную камеру все, что происходит внизу. Дальше подключается оборудование, считывающее номера.

Снятое видео транслируется прямо на монитор инспектору на земле. Сотрудник видит госномер авто либо его отсутствие.