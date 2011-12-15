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ГАИ вооружили беспилотниками для поимки угонщиков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ГАИ вооружили беспилотниками для поимки угонщиков

15 декабря 2011, 11:49ОбществоРОман БОТов
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