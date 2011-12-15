Hyundai готовит к Женевскому автосалону новый концепт
Корейский автопроизводитель Hyundai начал готовиться в автосалону в Женеве, который пройдет в марте следующего года. Компания обнародовала первое изображение нового концепта i-oniq, которые, впрочем, дает весьма абстрактные представления о машине.
Предполагается, что концепт Hyundai i-oniq будет представлять собой эволюцию дизайнерского стиля Fluidic Sculpture, который применялся, в частности, при разработке хэтчбека i30, который дебютировал на автосалоне во Франкфурте. Этим же дизайном отличается и модель i40.
«Две «сильные» линии арок определяют силуэт i-oniq, создавая игривый контраст между острыми характерными линиями и мягкими, но мускулистыми чертами», - образно описал внешностью концепта главный дизайнер европейского подразделения компании Томас Беркле.
По данным производители, концепт был разработан и произведен в европейском R&D центре Hyundai в Руссельхайме, Германия. Больше никакой информации о концепте, а также его силовой установке неизвестно.
Hyundai обещает раскрыть подробности только в рамках Женевского автосалона.