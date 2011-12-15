Kia опубликовала рисунки нового Cerato

Новинка будет построена с использованием агрегатов седана Hyundai Elantra — преемник модели Cerato станет больше, просторнее и получит заднюю многорычажку вместо прежней торсионной балки. В гамму двигателей автомобиля войдут моторы с непосредственным впрыском топлива, а среди трансмиссий появится роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

На данный момент Kia Cerato доступен с бензиновыми моторами объемом 1,6, 2,0 и 2,4 литра (последний из них — на американском рынке), развивающие от 126 до 173 лошадиных сил.