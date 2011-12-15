Kia опубликовала рисунки нового Cerato
15 декабря 2011, 09:43ОбществоРОман БОТов
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Компания Kia опубликовала рисунки компактного седана Cerato следующего поколения, сообщает Interpress Motor. Премьера автомобиля, который на рынке США будет называться Forte, а в Южной Корее — K3, состоится в следующем году.
Новинка будет построена с использованием агрегатов седана Hyundai Elantra — преемник модели Cerato станет больше, просторнее и получит заднюю многорычажку вместо прежней торсионной балки. В гамму двигателей автомобиля войдут моторы с непосредственным впрыском топлива, а среди трансмиссий появится роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.
На данный момент Kia Cerato доступен с бензиновыми моторами объемом 1,6, 2,0 и 2,4 литра (последний из них — на американском рынке), развивающие от 126 до 173 лошадиных сил.
Более детальная информация о новом Cerato пока не сообщается.
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