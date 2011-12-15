«Кировский шинный завод» стал собственностью Pirelli и ГК «Ростехнологии»

В соответствии с заключенным 25 июля 2011 года соглашением между ЗАО «Сибур Холдинг» и компаниями Pirelli Tyre S.P.A. и ГК Ростехнологии сегодня была закрыта сделка по продаже ОАО Кировский шинный завод совместному предприятию компании Pirelli и ГК Ростехнологии, - говорится в сообщении.

Сделка была осуществлена в соответствии с соглашением между СИБУР Холдингом и компаниями Pirelli Tyre S.P.A. и ГК Ростехнологии, предполагающим передачу Кировского шинного завода и других активов, благодаря которым совокупный объем производства СП достигнет к 2014 году 11 млн. шин в год.