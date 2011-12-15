Милиция стала полицией, а ОМОН остался ОМОНом

Только теперь аббревиатура расшифровывается как «Отряд Мобильный Особого Назначения», рассказали нам в пресс-службе ММУ МВД «Нижнетагильское». На собрании, посвященном «совершеннолетию» отряда, двух оперативников: Алексея Смирнова и Андрея Насырова, - наградили грамотой и благодарностью Министра внутренних дел Рашида Нургалиева за образцовое исполнение служебных обязанностей и большой вклад в решение оперативно-служебных задач.