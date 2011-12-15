Милиция стала полицией, а ОМОН остался ОМОНом
15 декабря 2011, 19:05ОбществоВалерия Лошкарева
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Нижнетагильский Отряд Особого Назначения в эти дни отмечает свое 18-летие. Примечательно, что после переименования милиции в полицию, ОМОН так и остался ОМОНом.
Только теперь аббревиатура расшифровывается как «Отряд Мобильный Особого Назначения», рассказали нам в пресс-службе ММУ МВД «Нижнетагильское». На собрании, посвященном «совершеннолетию» отряда, двух оперативников: Алексея Смирнова и Андрея Насырова, - наградили грамотой и благодарностью Министра внутренних дел Рашида Нургалиева за образцовое исполнение служебных обязанностей и большой вклад в решение оперативно-служебных задач.
Еще одним подарком к празднику стало двукратное повышение зарплаты. Напомню, согласно приказу МВД, сотрудники ОМОН будут получать со следующего года 100-процентную надбавку к зарплате за особую сложность несения службы.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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