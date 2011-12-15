На Руднике построят детский сад
На Руднике имени III Интернационала будет построен детский садик на 130 мест. Строительство детского сада запланировано также на Гальянке (по улице Захарова).
Отремонтированы будут также детские сады по улице Выйская, 39 и Ермака, 43.
В 2011 году построен детский сад в микрорайоне «Муринские пруды» и завершен проект реконструкции детского сада на улице Жуковского. Реконструкция прошла полностью за счет местного бюджета – это, по данным свердловского министерства образования, единичный случай в области.
Возможно, в Нижнем Тагиле, как и в других городах области, появятся детские сады с бассейнами. С таким предложением ранее выступал губернатор Александр Мишарин.
В процессе строительсва важно выбрать надежный облицовочный материал. В качестве кровельного покрытия используется металлочерепица, керамическая черепица Braas, гибкая черепица Кerabit. Для внешней облицовки стен здания подойдет сайдинг, причем канадского производства. Ведь сайдинг Канада производит с середины XX века, и опыта в изготовления этого материала у канадцев немало.