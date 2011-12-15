На Руднике построят детский сад

Отремонтированы будут также детские сады по улице Выйская, 39 и Ермака, 43.

В 2011 году построен детский сад в микрорайоне «Муринские пруды» и завершен проект реконструкции детского сада на улице Жуковского. Реконструкция прошла полностью за счет местного бюджета – это, по данным свердловского министерства образования, единичный случай в области.

Возможно, в Нижнем Тагиле, как и в других городах области, появятся детские сады с бассейнами. С таким предложением ранее выступал губернатор Александр Мишарин.