Начато производство электрокара на базе Ford Focus

В Ford утверждают, что количество расходуемой электро-Фокусом энергии в пересчете на более понятные показатели составит 100 миль на один галлон топлива – или 2,3 л на 100 км. Это пока рекордный показатель для серийного пятиместного электрокара, пусть и ненамного, но превосходящий достижения конкурентов. В их список на рынке США уже внесен не только Nissan Leaf, но и Chevrolet Volt.

Ford Focus EV способен, по заявлению производителей, куда быстрее пополнять запасы электроэнергии – к примеру, для заряда аккумуляторов от бытовой сети ему требуется всего три часа, что вдвое быстрее, чем у Nissan Leaf. Отмечается также, что одного часа зарядки Фокусу хватит на преодоление 50 километров, что тоже превышает показатели конкурентов.