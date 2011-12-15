Начато производство электрокара на базе Ford Focus
Концерн Ford начинает производство электрического хэтчбека Focus. По мысли производителей, новинка окажется экономичнее, нежели его основной конкурент на рынке США – Nissan Leaf. Кроме того, Focus EV быстрее конкурентов восполняет запасы энергии.
В Ford утверждают, что количество расходуемой электро-Фокусом энергии в пересчете на более понятные показатели составит 100 миль на один галлон топлива – или 2,3 л на 100 км. Это пока рекордный показатель для серийного пятиместного электрокара, пусть и ненамного, но превосходящий достижения конкурентов. В их список на рынке США уже внесен не только Nissan Leaf, но и Chevrolet Volt.
Ford Focus EV способен, по заявлению производителей, куда быстрее пополнять запасы электроэнергии – к примеру, для заряда аккумуляторов от бытовой сети ему требуется всего три часа, что вдвое быстрее, чем у Nissan Leaf. Отмечается также, что одного часа зарядки Фокусу хватит на преодоление 50 километров, что тоже превышает показатели конкурентов.
Ford Focus EV выпускается на заводе концерна в Мичигане. Продажи электро-Фокуса начнутся с Калифорнии и Нью-Йорка – там уже открыт прием заказов на новинку, но первая партия серийных электрокаров будет ограниченной. С ростом производства Focus EV поступит еще в 15 штатов по цене от 39 000 долларов.