Обеспеченность врачами в Нижнем Тагиле – всего 46%

По ее словам, если раньше молодых врачей можно было заманить в Нижний Тагил квартирой, то теперь даже выделение служебного жилья не помогает. В прошлом году уволился 71 врач, а устроились на работу 70. Обеспеченность врачами в Нижнем Тагиле – 46%, отметила Валентина Исаева.

Также глава города отметила плачевное состояние материально-технической базы наших больниц. И, кстати, это напрямую связано с недостатком молодых врачей. Как рассказала мэр города, теперь выпускники медицинских ВУЗов, в первую очередь, спрашивают «А на каком оборудовании мы будем работать?».

Но есть и позитивные моменты. «Уралвагонзавод» собирается построить современную поликлинику, которая потом будет передана горожанам. Также, напомним, с 1 января 2012 года городское управление здравоохранения упраздняется, и все медучреждения переходят под юрисдикцию Областного министерства здравоохранения. В связи с этим, на переоснащение тагильских больниц из областной казны будет выделено почти полмиллиарда рублей.