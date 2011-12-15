Обеспеченность врачами в Нижнем Тагиле – всего 46%
Серьезные перемены ждут одну из сфер, которую предстоит курировать новому замглавы города по социальным вопросам. Сейчас главной бедой тагильской медицины Валентина Исаева назвала отсутствие кадров.
По ее словам, если раньше молодых врачей можно было заманить в Нижний Тагил квартирой, то теперь даже выделение служебного жилья не помогает. В прошлом году уволился 71 врач, а устроились на работу 70. Обеспеченность врачами в Нижнем Тагиле – 46%, отметила Валентина Исаева.
Также глава города отметила плачевное состояние материально-технической базы наших больниц. И, кстати, это напрямую связано с недостатком молодых врачей. Как рассказала мэр города, теперь выпускники медицинских ВУЗов, в первую очередь, спрашивают «А на каком оборудовании мы будем работать?».
Но есть и позитивные моменты. «Уралвагонзавод» собирается построить современную поликлинику, которая потом будет передана горожанам. Также, напомним, с 1 января 2012 года городское управление здравоохранения упраздняется, и все медучреждения переходят под юрисдикцию Областного министерства здравоохранения. В связи с этим, на переоснащение тагильских больниц из областной казны будет выделено почти полмиллиарда рублей.
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