Подросток из Гондураса создал самую дешевую систему визуального управления компьютером
15 декабря 2011, 12:12ОбществоВалерия Лошкарева
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17-летний житель Гондураса стал создателем системы визуального управления компьютером, которая может заменить клавиатуру и мышь. Она предназначена для людей с ограниченными возможностями, которые не могут по тем или иным причинам обращаться с привычными системами ввода информации.
Аналогов изобретения подростка масса, но стоимость их, как правило, в 30 раз превышает бюджетную систему юного изобретателя. Например, западные аналоги стоят порядка 10 тысяч долларов, а вариант гондурасского светилы обойдется всего в 300 долларов. Юноша считает, что его прорыв как раз и заключается в том, что изобретение будет по карману простым людям, особенно инвалидам из его родной страны.
© TagilCity.ru по материалам
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