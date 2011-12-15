Подросток из Гондураса создал самую дешевую систему визуального управления компьютером

Аналогов изобретения подростка масса, но стоимость их, как правило, в 30 раз превышает бюджетную систему юного изобретателя. Например, западные аналоги стоят порядка 10 тысяч долларов, а вариант гондурасского светилы обойдется всего в 300 долларов. Юноша считает, что его прорыв как раз и заключается в том, что изобретение будет по карману простым людям, особенно инвалидам из его родной страны.