Россияне смогут попасть в Европу без визы
Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал введение безвизового режима между Россией и странами Евросоюза. Он сделал это заявление вчера в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Два министра также подписали соглашение о «малом приграничном передвижении» между Калининградской областью и прилегающими районами Польши. Этот документ предусматривает, что отныне жители Калининградской области и приграничных районов в польских Поморском и Варминьско-Мазурском воеводствах смогут пересекать границу без виз.
Договор вступит в силу после его ратификации парламентами двух стран.
Надеемся, что подписание этого соглашения станет предтечей скорого перехода к безвизовому режиму взаимных поездок между всеми гражданами РФ и государств Евросоюза, входящих в шенгенскую зону. Безвизовый режим - цель, которая имеет для нас принципиальное значение заявил Сергей Лавров.
По мнению господина Сикорского, польский Сейм ратифицирует соглашение «ближе к следующему туристическому сезону», после чего «миллион граждан России смогут без виз путешествовать по Европе».