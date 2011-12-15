Россияне смогут попасть в Европу без визы

Два министра также подписали соглашение о «малом приграничном передвижении» между Калининградской областью и прилегающими районами Польши. Этот документ предусматривает, что отныне жители Калининградской области и приграничных районов в польских Поморском и Варминьско-Мазурском воеводствах смогут пересекать границу без виз.

Договор вступит в силу после его ратификации парламентами двух стран.

Надеемся, что подписание этого соглашения станет предтечей скорого перехода к безвизовому режиму взаимных поездок между всеми гражданами РФ и государств Евросоюза, входящих в шенгенскую зону. Безвизовый режим - цель, которая имеет для нас принципиальное значение заявил Сергей Лавров.