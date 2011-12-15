СК опроверг информацию о возбуждении дела против Ройзмана

Некоторые СМИ сообщили в среду, что Ройзмана подозревают в возбужденииненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства(статья 282 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишениясвободы.

В связи с многочисленными вопросами журналистов по поводу появившейся вСМИ информации о якобы имевшем место факте возбуждения уголовного дела вотношении руководителя фонда “Город без наркотиков”, Следственноеуправление СК России по Свердловской области официально заявляет, чтоследственными органами СК России по Свердловской области уголовных дел вотношении руководителя фонда “Город без наркотиков” Евгения Ройзманаили иных сотрудников указанного фонда не возбуждалось говорится всообщении.