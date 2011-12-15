Социальные проекты компании Мегафон: Нижний Тагил

Множество жителей Нижнего Тагила на собственном опыте убедились в достоинствах мобильной связи от крупнейшего сотового оператора России компании Мегафон. Поскольку компания придерживается единого подхода к тарификации, абоненты – жители Нижнего Тагила – имеют возможность постоянно находиться на связи не только в своем родном городе и регионе, но и находясь в любых других федеральных округах страны. Причем, вне зависимости от выбранного тарифа, будь-то «Генеральный», «Профессиональный», «Командировочный» или «Фирменный универсальный». Кстати, более подробно об этом можно узнать на странице www.corp-mobile.ru/megafon/tarifs/unlimited/index.htm.

Но компания Мегафон не только предлагает своим абонентам общаться по экономным тарифам, но и принимает участие в различных социальных акциях, проводимых в Нижнем Тагиле, а многие из них и сама инициирует. В частности, сотовый оператор выступил мобильным партнером гастролей дуэта «Баян Микс», концерт которых состоялся в ДК «Окунева». Более того, абоненты компании получили возможность посетить концерт бесплатно: оператор разыгрывал три пары билетов на шоу. Условие – первыми угадать мелодию в исполнении известного дуэта.

Еще одна акция, мобильным партнером которой выступил Мегафон, - гастроли в Нижнем Тагиле актера Сергея Безрукова, который представлял творческий проект «И жизнь, и театр, и кино». Безруков читал стихи Пушкина, Есенина, Высоцкого, кроме этого, пел, отвечал на вопросы своих фанатов и общался с публикой. Опять-таки, абоненты оператора сотовой связи получили возможность бесплатно посетить творческий вечер актера, дав правильный ответ на вопросы относительно присутствия в социальных сетях компании Мегафон и Сергея Безрукова. Конкурсная комиссия определила трех победителей, которые наиболее полно и обстоятельно ответили на поставленные вопросы. Каждый из них получил по два пригласительных билета.